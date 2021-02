Beierl im Mono-Bewerb in Altenberg auf Endrang 8

Die Niederösterreicherin Katrin Beierl hat sich am Sonntag bei den Weltmeisterschaften in Altenberg im Monobob noch um zwei Positionen auf Endrang acht verbessert. Die 27-Jährige war am Vortag im ersten Heat lediglich auf Rang 13 gekommen, danach folgten die Plätze acht, acht und im finalen Lauf sogar vier.