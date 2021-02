Theater, große Liebe und ein „Musical-Baby“

Zumindest proben ist erlaubt

„Es ist wunderschön, als Paar eine Leidenschaft zu teilen. Und wenn wir in einem Stück gemeinsam tanzen, entsteht etwas sehr Ehrliches, das man nur in einer Beziehung entwickeln kann“, so die beiden Wahl-Linzer im Gespräch mit der „OÖ-Krone“. Wie alle Darsteller vermissen sie in der Corona-Krise das Live-Publikum sehr und hoffen auf eine baldige Lösung für die Theater-Bühnen. Zumindest proben dürfen sie dieses Mal aber weiterhin – im ersten Lockdown musste das viel zu kleine Wohnzimmer als Tanzfläche herhalten: „Wir waren ständig am Möbel-Rücken“, lachen sie.