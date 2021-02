Kranke Kaninchen ausgesetzt

Zwei schwerkranke Riesenkaninchen an einer Bushaltestelle: Dieses traurige Bild bot sich nun einem Tierfreund in Eschenau im Bezirk Lilienfeld. Die beiden Rammler leiden an der schmerzhaften Ohrräude. Im St. Pöltner Tierheim kümmert man sich nun um das Duo – die Behandlung wird aber Wochen dauern.