Auszeichnung für Pionier der „Langsamkeit“

„Diese Auszeichnung nehme ich auch als stolzer Kümmerer für die Slow Travel Bewegung in Kärnten entgegen. Ich teile sie mit allen, die in Kärnten damit eine Sonderstellung für verantwortungsvollen Tourismus ermöglichen und diesen so zum Vorzeigemodell machen. Der Columbus Ehrenpreis unterstützt mein Lebensmotto - ,Spuren hinterlassen’“, freut sich Mandler.