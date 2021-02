Große Nachfrage nach Haushaltsgeräten durch Corona

Das Miele Werk in Bürmoos im Salzburger Flachgau wurde in den vergangenen Jahren umstrukturiert, die Medizintechnik wurde zum Tochterunternehmen Steelco nach Italien verlagert. Seit 2018 seien 8 Mio. Euro in Bürmoos investiert worden, sagte Kolleth. Das Werk konzentriere sich nun auf Zuschnitt- und Umformtechnologie für Edelstahlbleche sowie auf hochwertige Oberflächentechnologie. Aus Bürmoos kommen auch Komponenten für ein neues Produkt, das Miele Mitte Februar auf den Markt bringt: ein mobiler Luftreiniger, der für den Einsatz in Betrieben und öffentlichen Einrichtungen konzipiert ist. Das Werk beschäftigt 200 Mitarbeiter, sie waren zwei Monate in Kurzarbeit. Danach sei die Arbeit wieder voll angelaufen, die Coronaschutzmaßnahmen seien dabei eine große Herausforderung gewesen. Auch die internationale Logistik sei nach wie vor schwierig, sagte Kolleth.