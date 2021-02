Bayern München gewinnt Klub-WM in Katar

Benjamin Pavard sorgte mit seinem Tor in der 59. Minute dafür, dass die Bayern nach der Champions League, dem Meistertitel und Cupsieg in Deutschland sowie den Supercup-Bewerben in der Heimat sowie in Europa zum sechsten Mal in einer Saison über einen Titel jubeln durften. Dieses Kunststück war zuvor nur dem FC Barcelona 2009 gelungen. Alaba stand wie gewohnt über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Deutschlands Rekordmeister trat in die Fußstapfen von Liverpool. Die Engländer hatten 2019 erst in der Verlängerung gegen den brasilianischen Vertreter Flamengo Rio de Janeiro mit 1:0 die Oberhand behalten.