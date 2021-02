Nach Tod von Ex-Freundin: Finale ohne Boateng

Lenhardt war am Dienstag tot in Berlin aufgefunden worden. Zuletzt sorgte die 25-Jährige mit der Trennung von Boateng für Schlagzeilen. In der siebenten Staffel von Heidi Klums Model-Casting-Show „Germany‘s Next Topmodel“ erreichte Lenhardt 2012 den vierten Platz. Die gebürtige Polin hinterlässt nach ihrem Tod einen Sohn.