Vor Finale: Müller positiv auf Corona getestet!

Der FC Bayern mit ÖFB-Star David Alaba hat im Endspiel der Klub-WM in Doha gegen Tigres UANL aus Mexiko den nächsten Triumph im Visier. „Wenn wir es schaffen, das Finale zu gewinnen, dann hat die Mannschaft eine herausragende Saison abgeschlossen. Der sechste Titel wäre auch in der erfolgreichen Vereinshistorie ein besonderer Erfolg“, betonte Trainer Hansi Flick am Montagabend nach dem ungefährdeten 2:0-Halbfinalerfolg über Al Ahly Kairo.