NHL: Toronto gewinnt Prestige-Duell mit Montreal

Die Toronto Maple Leafs haben in der National Hockey League (NHL) den achten Sieg in den jüngsten neun Spielen eingefahren. Im kanadischen Schlager gegen die Montreal Canadiens siegten die Leafs am Mittwoch (Ortszeit) mit 4:2. Verteidiger Jake Muzzin verbuchte drei Assists für Toronto, Goalie Frederik Andersen zeigte 33 Paraden.