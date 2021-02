„The Mandalorian“: Gina Carano nach Eklat gefeuert

Neben „Baby Yoda“ war sie der heimliche Star der Disney Plus-Science Fiction Serie „The Mandalorian“. Gina Carano war deshalb auch für eine Rolle in der „Star Wars: Rangers oft he New Republic“-Serie gesetzt. Doch jetzt wurde „Cara Dune“ auf Dauer aus dem Krieg-der-Sterne-Universum verbannt. Nach einer Social-Media-Kampagne gegen die ehemalige Martial-Arts-Kämpferin mit dem Trend-Hashtag #FireGinaCarano. Der Grund: Die Trump-Anhängerin und überzeugte Republikanerin hatte seit Monaten auf ihrem Twitter und Instagram sich immer wieder in die Nesseln gesetzt.