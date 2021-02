Wolff: „Das hätte Niki zu Hamilton-Vertrag gesagt“

Mercedes-Teamchef Toto Wolff fragt sich immer noch in vielen Fällen, was sein guter Freund, die 2019 verstorbene Formel-1-Legende Niki Lauda, ihm raten würde. So auch bei der Vertragsverlängerung von Weltmeister Lewis Hamilton. Wolff ließ im interview mit dem TV-Sender RTL auch durchklingen, dass die Verhandlungen mit Hamilton und dessen neuen Vertrag sich wegen Coronavirus-Infektionen auf beiden Seiten in die Länge gezogen haben.