Matthias Mayer: „Das war viel zu vorsichtig“

Nur magere 22 Tausendstel trennten Mayer am Donnerstag vom Edelmetall. Wo er diese verloren hat? Wohl beim Vertigine-Sprung, der so vielen Läufern zum Verhängnis wurde. Denn unser Speed-Star nahm nach den vielen Ausfällen vor ihm doch zu viel Tempo raus. „Das war auf jeden Fall zu viel. Das war viel zu vorsichtig“, wusste auch Mayer selbst. „Wenn jeder das gefahren wäre, was wir uns bei der Besichtigung gedacht haben, dann wären wir alle dort gestanden, wo die ersten drei gestanden sind.“