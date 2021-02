Bande schlug zu: Foyer gesprengt, Bankomat intakt

Eine Heerschar an Ermittlern ist auch nach dem Wochenende mit dem Tatort in Klausen-Leopoldsdorf beschäftigt. Vermutlich gut vorbereitete Täter dürften in der Nacht auf Sonntag in die örtliche Raika-Filiale eingestiegen sein, deponierten dann Sprengstoff am Geldausgabe-Gerät und brachten diesen kontrolliert zur Detonation. Ihr Pech nur, dass der Bankomat die Explosion überstand und „nur“ das Foyer in Stücke gerissen wurde. Die Fahnder des Landeskriminalamts gehen trotz „dilettantischer Arbeit“ von ausländischen Profis aus.