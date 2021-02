„Es ist völlig normal, dass ein Virus mutiert“

Herr Primarius, wie schätzen Sie die aktuelle Corona-Situation in der Steiermark ein?

Da muss man regional differenzieren. In Graz und dem Großraum rundherum sowie in weiteren Bezirken sieht es schon sehr günstig aus - der relativ schlechte Wert der Steiermark bei der Sieben-Tages-Inzidenz ist vor allem auf regionale Cluster und da besonders im Bezirk Südoststeiermark und in kleineren Regionen im oberen Murtal zurückzuführen.