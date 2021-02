Einfach völlig zahnlos! 99ers kassierten Abfuhr

Graz agierte schwach, kam kaum in die Zweikämpfe, produzierte haarsträubende Fehler und kassierte viele Strafen. Spielt man so, wird es auch in der Qualirunde brutal schwer. Ob die 99ers nun (bis 15. Februar ist Zeit für Transfers) noch nachrüsten, lässt der Klub offen. Nach dem 1:7 war Gustafsson sauer: „Jeder muss in den Spiegel schauen und Verantwortung übernehmen. Manche Spieler verstecken sich hinter den anderen Spielern.“ Am Sonntag wartet Salzburg – es geht um Rang sieben im Grunddurchgang!