Diese Baustellen sind 2021 in Linz geplant

„In budgetär schwierigen Zeiten müssen wir jedes Bauvorhaben genau bewerten und entsprechend priorisieren. Ich will, dass das Linzer Steuergeld möglichst vielen Linzern einen Nutzen bringt. Aber auch kleinere Bauvorhaben werden wir natürlich berücksichtigen“, klärt FP-Stadtvize und Verkehrsreferent Markus Hein im Gespräch mit der „Krone“ auf. Im Programm mit den Projekten, die heuer eine sehr hohe Priorität haben, werden heuer nicht weniger als 50 Projekte abgewickelt. Neben den Radwegerrichtungen in der Industriezeile und auf der ehemaligen Trasse der Florianerbahn sind die größten Straßenprojekte in Linz die Generalsanierung der Kaplanhofstraße (220.000 €) und die großangelegte Sanierung am Bindermichl zwischen Werndl- und Stadlerstraße (200.000 €) - siehe auch Grafik unten.