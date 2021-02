Arbeitsunfall mit Starkstromkabel auf Baustelle

Der 26-Jähriger aus Salzburg führte am 4. Februar 2021 gegen 9:10 Uhr in seiner beruflichen Tätigkeit Stromverlegungsarbeiten auf einer Baustelle im Bezirk Braunau am Inn durch. Beim Umstecken eines Starkstromkabels im Stromverteiler erlitt der 26-Jährige einen Stromschlag.