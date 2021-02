Justizanstalt Puch steht jetzt unter Quarantäne

Das Coronavirus ist in das einzige Salzburger Gefängnis eingedrungen: Die Justizanstalt Puch wurde deshalb am Donnerstag unter Quarantäne gestellt, informiert Leiter Dietmar Knebel auf „Krone“-Nachfrage. Bei 26 Häftlingen fiel nach dem Schnelltest auch der PCR-Test positiv aus. Sie erhielten einen Quarantäne-Bescheid und dürfen in den nächsten zehn Tagen nicht ihre Zelle verlassen. Im Laufe des Donnerstags wird zudem die Belegschaft durchgetestet.