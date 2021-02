Steirischer Onlinehändler feiert 2020 Umsatzrekord

Auch regional konnte in allen Hauptabsatzmärkten ein starker Zuwachs verzeichnet werden. In Österreich wuchs der Umsatz um 77 %, in Deutschland um 129 %, in Italien um 43 % und in der Schweiz um 112 %. Die Exportquote beträgt 80 %; die Wertschöpfung bleibt laut niceshops großteils in der Region.