Video: Die besten Tackles der NFL-Saison

Während sich die NFL-Saison dem Ende zuneigt und kommenden Sonntag in Tampa zwischen den Bucs und den Chiefs der nächste Champion gekürt wird, erinnern wir uns noch einmal an die besten Tackles, Turnovers und Ansagen der vergangenen Saison. Von „It‘s dark now, you know what time it is. Good night, baby“ bis „How did he catch my a**“ ist alles dabei.