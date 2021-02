Für Veranstaltungen würde viel akzeptiert werden

Die Österreicher sehnen sich nach Normalität und Abwechslung - und dafür sind sie bereit einiges an Schutzmaßnahmen mitzutragen, wie eine neue Umfrage zeigt. Demnach würden mehr als zwei Drittel einen Schnelltest vor Ort in Kauf nehmen, um wieder Konzerte, Musicals und Co. besuchen zu können. 85 Prozent gaben zudem an, dass Absagen und Verschiebungen sie im Freizeitverhalten einschränken.