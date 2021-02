Schulen & Strafen: Nachschärfungen bei Maßnahmen

Die gute Nachricht für die Eltern war am Montagabend die: Die Schulen öffnen wieder - Volksschulen sogar im Vollbetrieb, ab der Unterstufe wird im Schichtbetrieb unterrichtet. Dabei soll die eine Gruppe die ersten beiden Wochentage, die zweite mittwochs und donnerstags in der Schule sein, die restliche Zeit - und freitags für alle - ist Distance Learning angesagt. Um das Lernen in der Schule möglichst sicher zu machen, sollen die Kinder getestet werden - die Volksschüler alle zwei Tage, jene im Schichtbetrieb am ersten der beiden Tage im Präsenzunterricht.