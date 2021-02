Mark-Twain-Darsteller Hal Holbrook gestorben

Der preisgekrönte US-Schauspieler Hal Holbrook ist der „New York Times“ zufolge im Alter von 95 Jahren gestorben. Er sei bereits am 23. Jänner in seinem Haus im kalifornischen Beverly Hills verschieden, zitierte die Zeitung am Montagabend seine Assistentin Joyce Cohen. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt.