„Mit Latta geht das Licht an“

Heute (18.30 Uhr) in Bratislava und Freitag daheim gegen Dornbirn (das sich mit dem Letten Vitalijs Pavlovs verstärkt hat) sollen die „big points“ her. „Ich hab ja auch noch Michael Latta in der Hinterhand“, erwartet sich Gustafsson viel vom heutigen Comeback des Ex-NHL-Spielers, der beim Debüt in Wien an der Schulter erwischt wurde. „Er wollte schon gegen Bozen spielen, da musste ich ihn stoppen. Er ist ein Charakter-Spieler mit großer Aura, auf und abseits des Eises, ein immer positiver Typ. Wenn er die Kabine betritt, geht das Licht an. In Wien ist er trotz Verletzung auf der Bank geblieben, um die Jungs anzufeuern. Er ist ein physischer Spieler, der gerne kämpft. Wenn das Play-off beginnt, wird er so richtig loslegen!“