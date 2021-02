Wiener (76) hortete in Wohnung zahlreiche Waffen

Große Sorgen hat sich ein 68 Jahre alter Mann in Wien gemacht, als er sich am Sonntag mit seinem langjährigen Freund treffen wollte, die Wohnungstür jedoch nicht geöffnet wurde. Er verständigte die Einsatzkräfte, die den 76 Jahre alten Wiener tatsächlich am Boden vorfanden. Er wurde von der Rettung versorgt. Der Pensionist sollte sich als Waffensammler entpuppen, für seine „Schätze“ hatte er jedoch keinerlei Dokumente.