Pensionist wurde Opfer von diebischer Familie

„Ich habe selten einen Akt mit derart viel krimineller Energie und skrupellosem Vorgehen gesehen“, sagt Staatsanwältin Nina Ollinger am Freitag am Landesgericht in Graz. Und das soll passiert sein: Mutter (48) und Schwiegertochter (24) – beide vorbestraft – hätten den psychisch und körperlich kranken Grazer am Bahnhof aufgegabelt, überredet, bei ihm putzen zu dürfen – und dann mit seiner Bankomatkarte Tausende Euro abgehoben. Im Sommer 2020 war der Grazer Pensionist wochenlang in deren Wohnung. Das Geld soll der Sohn (27) übrigens in Würfelspiele und einen BMW investiert haben.