Hl. Antonius gestohlen: Zwei Männer verurteilt

Im Drogenrausch gehandelt

Damit konnten der Anbieter und der mutmaßliche Dieb rasch ausgeforscht werden. Letzterer hatte die Figur am 13. März vergangenen Jahres an sich genommen - Motiv: Er brauchte Geld für seine Drogensucht. Er habe im Drogenrausch gehandelt und könne sich nicht mehr an die genauen Umstände der Tat erinnern, legte er in der Gerichtsverhandlung reumütig ein Geständnis ab. Anders der Pfandleiher, dem er den Heiligen unmittelbar nach dem Diebstahl verkaufte.