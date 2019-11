Putin schottet Web mit eigenem „Staatsinternet“ ab

Russland will sich vom globalen Internet abkoppeln - am Freitag ist dazu ein höchst umstrittenes Gesetz in Kraft getreten. „RuNet“ soll als eigenes „Staatsinternet“ ohne ausländische Server auskommen, das soll laut Regierung vor Cyberangriffen aus dem Ausland schützen. Kritiker orten jedoch ganz andere Gründe dafür: Sie befürchten Zensur und Kontrolle.