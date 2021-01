Torjäger Tadic: „Ich will zurück in die Startelf!“

„Ich bin nicht verletzt und bin auch vollfit. Es waren taktische Überlegungen der Trainer, dass ich als Joker eingesetzt wurde“, sagt der Goalgetter, der nachschießt: „Natürlich würde ich lieber von Beginn an spielen. Wäre das nicht so, hätte ich ja den Job verfehlt.“ Doch trotz seiner großartigen Taten in der Vergangenheit kann Tadic freilich keine Ansprüche stellen. „Der Trainer entscheidet, wer spielt. Ich kann mich weiter nur voll reinhauen und es dem Trainer schwer machen, an mir vorbeizukommen. Ich will Markus Schopp in jedem Training Argumente liefern, dass er mich aufstellt. Ich will zurück in die Startelf!“