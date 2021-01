Dänen nach Krimi im Halbfinale, Spanien souverän

Nach zweifacher Verlängerung war es 35:35 gestanden. Die Dänen hatten in einer dramatischen Partie den Sieg schon vor dem Siebenmeter-Werfen zweimal dicht vor Augen. Zunächst als sie 22 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit nach einem Wechselfehler des WM-Gastgebers in Ballbesitz und Überzahl waren, die Chance jedoch leichtfertig vergaben. Dann wurde ausgerechnet Mikel Hansen, mit zehn Toren bester Werfer, fast zur tragischen Figur. In der letzten Sekunde der ersten Verlängerung verursachte der Spielmacher vom französischen Topclub Paris Saint-Germain mit einer Unsportlichkeit einen Siebenmeter, der zum Ausgleich führte, und kassierte auch noch die Rote Karte.