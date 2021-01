Tourstart verschoben - Sarah wird zum Schneehaserl

„Normalerweise wäre es im Februar in Kenia und Südafrika losgegangen, wegen Corona sollen diese Events nun im Sommer nachgetragen werden“, erzählt Schober, die dem späten Saisonstart auch Positives abgewinnen kann. „Natürlich würde ich lieber Turniere spielen, aber ich nütze die Zeit für intensives Training.“



Private Kraftkammer

Dafür hat sich die Tillmitscherin daheim sogar eine kleine, aber feine Fitnessecke eingerichtet. Die Golf-Proette wird in der Vorbereitung aber auch gerne zum „Schneehaserl“. „Ich gehe Skifahren, Langlaufen oder mache Schneeschuhwanderungen - so habe ich im Trainingsalltag immer Abwechslung.“