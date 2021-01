Abschiebestopp blockiert: Rückschlag für Biden

Die neue US-Regierung unter Präsident Joe Biden hat ihre ersten juristischen Rückschlag erlitten. Ein Bundesgericht in Texas erließ am Dienstag auf Antrag des Justizministers des Bundesstaats eine einstweilige Verfügung, wonach der von Bidens Regierung angeordnete vorübergehende Abschiebestopp in den kommenden 14 Tagen landesweit nicht umgesetzt werden darf.