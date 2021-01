Schwarz: Schladming-Sieg „war schon großes Ziel“

Marco Schwarz hat am Dienstag den Nachtslalom von Schladming gewonnen und seinen zweiten Saisonsieg in dieser Disziplin nach Adelboden gefeiert. Bei dichtem Schneetreiben raste Schwarz vom sechsten auf den ersten Platz nach vorne und durfte sich über den insgesamt vierten Karriereerfolg freuen: „Den Klassiker in Schladming zu gewinnen, war schon ein großes Ziel.“