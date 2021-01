Sommer-Wechsel: Erfüllt sich Traum von Dragovic?

Noch in dieser Woche soll der Österreicher einen Vertrag unterschreiben. In Belgrad kommt es für Dragovic jedoch zu deutlichen Gehaltseinbußen. Statt 2,3 Millionen Euro, so hoch soll sein Brutto-Jahresgehalt in Leverkusen sein, würde der Innenverteidiger bei Roter Stern „nur“ 500.000 Euro kassieren.