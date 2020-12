Dragovic: „Dann verbrenne ich das Austria-Stadion“

Es ist ein Interview voller Verbal-Schmankerl - Aleksandar Dragovic in Höchstform! Im Skype-Interview mit krone.at-Sportchef Michael Fally (siehe Video oben) spricht der Bayer-Leverkusen-Legionär über das dramatische Spiel gegen Bayern München, die verpasste Winterkrone in der deutschen Bundesliga, das Wechselverbot, die Nähe zu Roter Stern Belgrad („Einmal will ich dort spielen“), die Auslosung zur WM-Quali („Die Gruppe ist nur für Ahnungslose eine dankbare“), die Performance in der Nations League („Die Kritik war manchmal übertrieben“), Zlatan Ibrahimovic („Wenn das ein Ibrahimovic kann, dann das ein Dragovic auch“), den Gin von Marko Arnautovic und seine Zukunft bei der Austria. Dragovic schmunzelnd: „In zehn Jahren komme ich zurück und werde mit der Austria Meister. Dann verbrenne ich vor Freude das Stadion, und dann hänge ich die Fußballschuhe an den Nagel.“