Verletzte Nina Ortlieb: „Bin vorm TV dabei“

Ortlieb drückt die Daumen

Heute drückt sie den Kolleginnen (auch Eva-Maria Brem bekommt noch eine Chance) im letzten RTL vor der WM in Kronplatz (It) die Daumen. „Ich bin fix vorm TV dabei“, sagte Nina. Ihre Vorarlberger Landsfrau Kathi Liensberger zählt dabei zu den größten Hoffnungen. Sie hat das letzte heimische Podest in dieser Disziplin (Lienz 2019/3.) und die besten Resultate in diesem Winter (5. und 6. in Courchevel) zu Buche stehen. Zuletzt in Kranjska Gora lief’s für die Podest-Abonnentin im Slalom wie für Steffi Brunner (zwei Ausfälle) nicht nach Wunsch.