Neue Lifte spalten Imst Tourismus

„Stadt springt nicht ein“

„In Zeiten wie diesen sind die 3,7 Millionen schon sehr mutig“, sagt AR-Vorsitzender Thomas Schatz von der gleichnamigen Weberei in Karrösten, „der TVB ist 20-Prozent-Gesellschafter, also ist ein Kostenanteil von 20 Prozent logisch.“ Die beschlossenen 3,7 Millionen seien genau die 20 Prozent. Der Aufsichtsrat habe die Sorgfaltspflicht und auch eine Haftung laut Tourismusgesetz. Mehr sei nicht verantwortbar, zumal man ja Corona-bedingt für den heurigen laufenden Betrieb schon ein Darlehen von 600.000 Euro aufnehmen müsse. „Die Stadt Imst wird den fehlenden Betrag von 1,3 Millionen Euro sicher nicht tragen“, stellt BM Stefan Weirather klar, „wir haben noch nie einen Cent eingenommen.“ Die Investition komme zu 100 Prozent den Tourismusbetrieben zugute. Das Projekt sei nun leider vom Tisch.

Allerdings scheint eine Einigung laut Gespräch mit der „Krone“ sowohl der Wunsch von Staggl, als auch von Schatz zu sein. Im Vorfeld der Vollversammlung am Dienstag in Mils wolle man nochmals reden. Wahrscheinlich die letzte Chance!