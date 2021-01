Premiere für unbekanntes Mozartstück

Die Entdeckung war eine Sensation, die erste öffentliche Aufführung ist es nicht minder. Mit der Premiere eines noch unbekannten Mozartwerks setzt die (digitale) Salzburger Mozartwoche 2021 gleich zum Auftakt am 27. Jänner ein Ausrufezeichen. An der Herkunft des „Allegro in D-Dur“ gibt es keine Zweifel. Außergewöhnlich: Ein vollständiges, neues Mozartstück wie dieses erklingt nur alle paar Jahrzehnte.