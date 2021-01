Wildtiere in Not: Forderung nach Schutzzonen!

„Freerider fahren kreuz und quer herum, ohne jegliche Rücksicht“, spricht Gerhard Schmutzer vielen seiner Kollegen aus der Seele. Dem Jäger ist auch ein Fall bekannt, wo ein „Geochacher “ - dabei wird von anderen ein markierter Punkt gesucht - eine elektronische Markierung mitten in eine Futterstelle setzte! „Dort sind die Leute dann herumgerannt, das Wild war so panisch, dass es sich tagelang nicht mehr ans Futter traute. So etwas ist erbärmlich.“