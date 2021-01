Verzaubert Marko Arnautovic bald Italiens Serie A?

Adieu, China? Marko Arnautovic könnte bereits in sehr naher Zukunft zum Italien-Legionär werden - der FC Bologna bastelt laut italienischen Medienberichten an einem Transfer des Wieners in die Serie A! Der aktuell bei Shanghai in der chinesischen Super League unter Vertrag stehende Arnautovic stünde einer Rückkehr nach Europa offen gegenüber und könnte noch in der Winterpause kommen, berichtete u.a. der „Corriere dello Sport“.