Staffel an Russland - Österreich verpasst Top-10

Österreichs Biathletinnen haben am Sonntag in Antholz erstmals in diesem Weltcup-Winter in der Staffel die Top-10 verpasst. Nach den Rängen 7 (Kontiolathi), 6 (Hochfilzen) und 9 (Oberhof) kam das Quartett Dunja Zdouc, Christina Rieder, Lisa Hauser und Katharina Innerhofer nach 4 x 6 Kilometern sowie einer ausbaufähigen Schießleistung mit zwölf Nachladern und zwei Strafrunden 3:32,9 Minuten hinter Sieger Russland (9 Nachlader) als Zwölfte ins Ziel.