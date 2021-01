Benni Raich: „Die Zeit will ich nicht investieren“

Die Gerüchte um Benni Raich als neuem ÖSV-Präsidenten reißen nicht ab. Er selbst sagt im (am Freitagabend aufgezeichneten) krone.tv-Interview im Studio in Kitzbühel: „Ich habe jetzt andere Ziele. Das Amt würde sehr viel Zeitaufwand erfordern. Diese Zeit möchte ich nicht investieren.“ Die Causa ÖSV-Präsidentschaft (im Video ca. bei Minute 11:15) ist aber nur eine vielen in diesem Interview. Unter anderem spricht Raich mit Michael Fally auch über seinen Sieg in Kitz, jenen in Schladming, das Jahr 2001, Manuel Feller und Marco Schwarz.