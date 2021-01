Ebenthaler kollidierte mit Pkw und krachte in Zaun

Kurz nach 18 Uhr geriet am Samstag ein 53-jähriger Ebenthaler mit seinem Wagen auf der Miegerer Landesstraße in Ebenthal in einer Rechtskurve auf den linken Fahrstreifen und kollidierte dort seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 60-jährigen Klagenfurter.