Streit endete mit Faustschlägen ins Gesicht

Am Samstag gegen 15.30 Uhr begann das Streitgespräch zwischen den beiden Wolfsbergern (28 und 58), die gerade mit Siedlungsarbeiten in Klagenfurt beschäftigt waren. Der Jüngere der beiden beschimpfte und beleidigte den 58-Jährigen immer wieder. In weiterer Folge packte er den Älteren an der Oberbekleidung und beide stürzten sieben Stufen die Treppe hinunter. Danach schlug der 28-Jährige den am Boden liegenden 58-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht, wobei dieser Verletzungen unbestimmten Grades erlitt und in das UKH Klagenfurt gebracht werden musste.