„Hoffe, dass Zusammenhalt auch nach Corona bleibt“

Ich hoffe natürlich, dass das alles schnell vorübergeht und mir fehlen die alten Damen, die sich vorne in den Bus setzen und sich mit mir unterhalten. Aber man spürt auch einen ganz anderen Zusammenhalt. Früher war es jedem egal, wenn jemandem was runtergefallen ist, jetzt schauen die Leute wieder mehr aufeinander. Ich hoffe, dass das künftig so bleibt.