Salzburgs Politik wegen Impfungen gespalten

Einigkeit gibt es bei „Impf-Vordränglern“. Das darf nicht passieren. Dass sich mindestens zwölf Salzburger Bürgermeister und Stadträtin Anja Hagenauer bereits haben impfen lassen, wird, wie berichtet, kontroverser gesehen. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat sich bewusst hinter die Ortschefs gestellt, weil sie als Träger der Senioreneinrichtungen für diese verantwortlich sind. „Wir vertreten daher den Standpunkt, dass all jene Bürgermeister, die im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung regelmäßig in Seniorenwohnheimen in Kontakt zum Beispiel mit der Heimleitung, dem Personal oder den Bewohnern sind, sehr wohl unter die Priorität 1 fallen“, so Haslauer in einem Brief an die Bürgermeister. Klar dagegen sprechen sich Salzburgs Grüne sowie die Neos aus.