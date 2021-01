Gastronomen nutzen jetzt die Gurgeltests

Aufsperren ist noch nicht möglich, daher müssen sich heimische Wirte darauf beschränken, Speisen zur Abholung anzubieten. Die Wirtschaftskammer unterstützt sie jetzt mit der Aktion „Sichere Gastfreundschaft“. Dabei werden Restaurantbetreibern und ihrer Belegschaft wöchentliche Gurgel-Coronatests angeboten. Vorgestellt wurde das Projekt nun in Ybbs an der Donau im „Babenbergerhof“ von Karin und Ernst Rosenberger-Gruber sowie im „Maximal“ von Markus Dienstbier. „Wir wollen bei der Wiedereröffnung gesund für unsere Gäste da sein“, betonen sie. Übrigens: Alle Getesteten in den beiden Lokalen waren negativ.