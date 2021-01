„Ausgestorbenes“ Kitzbühel - aber Heino ist da

Die Straßen weitgehend leer, die Stimmung mit einem normalen Hahnenkamm-Wochenende nicht annähernd vergleichbar. Reporter Martin Grasl fing am Rande der Rennen in Kitzbühel die Stimmung in der Stadt einzufangen. Und er stieß dabei auf ein sehr prominentes Gesicht: Sänger Heino stand ihm Rede und Antwort.