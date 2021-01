Polit-Streit um Infos zu Impfplan des Landes

Was einige Länder dem Bund vorwerfen, wirft nun die ÖVP dem Land vor: So sollen SPÖ-Gemeinden nach der Präsentation des Impfplans am Mittwoch gleich mit einem Informationsschreiben ausgestattet worden sein. Teilweise sollen bereits Postwurfsendungen an einzelne Gemeinden ergangen sein. ÖVP-Orte hätten hingegen erst später die offiziellen Infos erhalten.