Biden-Angelobung: „Heute beginnt neues Zeitalter“

Es war generell ein Tag der Emotionen, der schon am Vorabend seinen Lauf nehmen sollte. Auf dem Bahnhof seiner Heimatgemeinde Wilmington im US-Staat Delaware brach Joe Biden in Tränen aus, als er an seinen an einem Hirntumor verstorbenen Sohn Beau erinnerte und sich dann mit der zukünftigen First Lady auf die Reise in die US-Hauptstadt begab. Dann ging es weiter zum Lincoln Memorial, wo das Ehepaar bei einer Zeremonie den 400.000 Corona-Toten in den Vereinigten Staaten gedachte. Die Gänsehautatmosphäre war perfekt, als sich die Sonne hinter dem Obelisken in einem feurigen Orange Richtung Horizont verabschiedete und ein zartes Abendrot zurückließ.